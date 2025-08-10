◇セ・リーグヤクルト2ー5阪神（2025年8月10日京セラD）ヤクルトは自身3連勝中だった先発・奥川が4回0/3を10安打3失点で5敗目。打線も阪神先発・才木から10安打を放つも2得点に終わり、完投勝利を許した。以下、試合後の高津監督との主な一問一答。――先発の奥川投手。球速自体は出ていたが「おとといブルペンで見た時は凄くいい状態で、もう少しいけるかなと思ったんですけど。ちょっとブルペンとは違いましたね