気象庁は、10日午後11時33分に「記録的短時間大雨情報」を山梨県へ発表しました。午後11時までの1時間に、山中湖村付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼10日午後11時までの1時間雨量・山中湖村付近約120ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に崖や