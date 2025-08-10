モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が１０日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」に出演。毎年恒例のフジ系特番「有吉の夏休み２０２５密着７７時間ｉｎＨａｗａｉｉ」の収録でハワイに行ってきたと報告した。みちょぱは「有吉の夏休み」について「今回何と４時間スペシャルなんですよ。４時間見てくれる？飽きない？」と思わぬ?大型特番化?に心配げ。現地に４泊したそうで、「いつもの有吉（弘行）さん、ビビる大