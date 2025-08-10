二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚。10日、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表された。二階堂はインスタグラムのストーリーズでも報告。「私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび人籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」などと連名の結婚報告とともに手書きで「4649！」と添えられている。この「4649！」にファンから「カッコ良すぎです」「らしくて最高！」「男