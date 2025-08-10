[8.10 J1第25節 FC東京 0-1 鹿島 味スタ]首位浮上の決勝点を挙げた。鹿島アントラーズFW田川亨介は途中出場から後半36分にゴール。2年前まで所属していた古巣・FC東京からの得点には「絶対点を取ってやると思っていた」と笑みを浮かべた。鬼木達監督も「スタートでもおかしくない」と好調を把握しながら、田川は戦術的な理由からベンチスタートとなった。0-0と拮抗した展開のなかで後半16分から出場。そして同36分に躍動した。