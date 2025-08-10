阪神が１０日のヤクルト戦（京セラ）で今季最多の１６安打を浴びせ５―２で勝利し、同最長の６カード連続勝ち越し。優勝へのマジックを「２９」とし着実にＸデーへ向け駒を進めている。藤川球児監督（４５）が「最も誇れる選手」と表現したのは４番にどっかり座る佐藤輝明内野手（２６）だ。初回、二死二塁の第１打席で先制の右線適時二塁打を放つと、３回の第２打席では右中間へ３１号ソロ。８回は先頭打者として今季２度目の