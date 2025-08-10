気象庁は、10日午後11時22分に「記録的短時間大雨情報」を熊本県へ発表しました。 午後11時10分までの1時間に、玉名市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。 【各地の雨量】 ▼10日午後11時10分までの1時間雨量・玉名市付近約110ミリ ▼10日午後10時10分までの1時間雨量・大津町付近約110ミリ ▼10日午後10時までの1時間雨量・菊池市付