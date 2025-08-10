シンガー・ソングライターの椎名林檎（46）が10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。母としての素顔を垣間見せた。椎名は、現在24歳の長男、小学6年生の長女、小学3年生の二男の3人の母。MCの山崎育三郎から「どういうママなんだろう？」と興味津々に尋ねられると椎名は「タジタジしてます」と打ち明けた。あるとき長男からは「“ずっと言えなかったけどお弁当箱の変なところにご飯を