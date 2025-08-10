阪神５−２ヤクルト（セ・リーグ＝１０日）――阪神が６カード連続勝ち越し。一回に佐藤輝の適時二塁打で先制。三回以降は佐藤輝のソロなどで加点した。才木が２年連続の１０勝目。ヤクルトは奥川が粘れず。広島６−５中日（セ・リーグ＝１０日）――広島が逆転勝ち。八回に末包の適時二塁打で追いつき、菊池の犠飛で勝ち越した。中日は投手陣が２度のリードを守れず、３カード連続で負け越した。