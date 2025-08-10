気象台は、午後11時25分に、洪水警報を太良町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・太良町に発表 10日23:25時点佐賀県では、11日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量60mmピーク時間10日夜遅く□洪水警報11日明け