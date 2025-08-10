「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）ＮＭＢ４８の小嶋花梨（２６）が始球式に登場し、球場の観客を魅了した。裾を結び、腹筋がチラリと覗く黒の阪神ユニホームに、スタイルの良さが際立つデニム姿で登場。力強く脚を上げて投球。惜しくもワンバウンドで捕手のミットに収まると、キュートな笑顔を振りまきながら、マウンドを後にした。「悔しいです。ＮＭＢ４８の卒業が決定していて、アイドルとしての始球式