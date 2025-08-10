気象台は、午後11時16分に、洪水警報を山中湖村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を忍野村、山中湖村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山梨県・山中湖村に発表 10日23:16時点東部・富士五湖では、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■忍野村□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量25mmピーク時間10日夜