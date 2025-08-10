九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月11日（月）の運行計画について発表しました。 九州各県の広範囲で、運休や減便が予定されています。 ※8月10日(日)午後8時30分発表 【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】 以下の列車は、全列車運休となります。 九州横断特急: 熊本～大分・別府 きりしま: 宮崎～鹿児島中央 36ぷらす3: 博多～佐世保 かわせみ やませみ: 熊本～宮地 あそぼーい！: 熊