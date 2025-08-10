◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節広島０―０清水（１０日・Ｅピース）日本代表・森保一監督が急きょ予定を変更し、この試合を視察した。夕方に広島市内でのイベントを終え、当初はＧ大阪―岡山戦（パナスタ）戦に向かう予定も、新幹線が大雨の影響を受けたため、６日の天皇杯（広島―清水）と同じくＥピースでの試合視察となった。試合後、取材に応じ「２試合目（今日の試合）は天皇杯からどう移り変わったのかという意味では