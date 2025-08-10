大相撲の夏巡業が１０日、山形・山辺町で行われ、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が、ぶつかり稽古で胸を出すなどして汗を流した。山形県は父で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）の地元で、部屋の後援会の拠点もあるゆかりの土地。会場ではしこ名が呼び上げられる度に大歓声が起こった。「本来はご当所ではないが、温かく皆さんに向かい入れていただいて、盛り上がっていただいてありがたい。山形の皆さんが応援してくれることは本