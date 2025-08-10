【新華社綏芬河8月10日】中国黒竜江省綏芬河（すいふんが）市で9日、第9回中国・ロシアスポーツ大会の国際アーチェリー招待試合が行われた。中国と海外の選手約300人が一堂に会し、アーチェリーを通じて交流の懸け橋を築いた。（記者/劉赫垚）