１０日、表彰式後に撮影に応じる日本チーム。（成都＝新華社記者／馮開華）【新華社成都8月10日】ワールドゲームズ成都大会は10日、男子ソフトボールの決勝と3位決定戦が天候により中止となり、日本と米国が同時優勝、カナダとベネズエラが3位となった。１０日、表彰式後に撮影に応じる米国、日本両チーム。（成都＝新華社記者／馮開華）１０日、表彰式に臨む日本チーム。（成都＝新華社記者／馮開華）１０日、表彰式に臨む（左