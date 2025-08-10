◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）阪神・佐藤輝が4安打2打点1本塁打と大暴れした。守備でも9回2死二、三塁で難しい打球を好捕。攻守に輝きを放った。初回から4番の仕事を果たした。2死二塁で右翼線を破る先制適時二塁打。「あの1本がでかかった。先制点というところが欲しかった」とうなずいた。その1本を機に波に乗る。3回2死では奥川のカーブをすくい上げて31号ソロアーチ。5回にはチャンスメー