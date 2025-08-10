¡Ö8Ç¯Á°¤Ë?¡×¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼(41)¤¬X¤Ç½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß(30)=²­Æì¸©½Ð¿È=¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£8Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ­¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È