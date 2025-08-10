気象台は、午後11時3分に、洪水警報を長崎市、大村市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を川棚町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・長崎市、大村市に発表 10日23:03時点長崎県では、土砂災害に警戒してください。南部、北部、五島では、低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけ