中屋トンネル＝7月、石川県輪島市10日午後4時ごろ、石川県輪島市の国道249号の中屋トンネルで大雨による土砂崩れが発生し、乗用車6台の計11人が一時取り残された。消防や警察が駆けつけ、約3時間後に全員救助された。けが人はいなかった。同トンネルは、昨年の能登半島地震と記録的豪雨で損傷や土砂流入の被害があり、今年7月に通行再開したばかりだった。トンネル片側の出入り口が土砂でふさがれ、反対側も冠水しているのを現