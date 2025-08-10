被爆者の救護にあたった日本赤十字社の看護師たちの手記をもとにした、映画「長崎―閃光の影で―」。 9日に行われた 被爆80年の平和祈念式典にも参加した、長崎出身の被爆3世 松本准平 監督に思いを伺いました。 映画のメガホンをとった、長崎出身の被爆3世 松本准平監督 40歳。 （松本准平監督） 「(児童が合唱した)クスノキは、やっぱり感動してしまって口ずさみながらちょっとうるっときた」