ボーイズグループ・EXOのスホ、チャンヨル、カイが9日、10日の2日間にわたって、東京ドームで開催された韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に出演した。ORICON NEWSでは、初日（9日）公演の模様をレポートする。【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン公演前、メンバーを代表してフォト＆トークセッションに参加し