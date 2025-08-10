10日午後10時7分、熊本地方気象台は顕著な大雨に関する熊本県気象情報を発表しました。熊本地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。https://portal.bousai.pref.kumamoto.jp/?p=evacuation%2Fevacorder&municipalityCd=430005最新の避難情報（避難指示、高齢者等避難など）は、熊本県HPよりご確認ください。