Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、今季から指揮を執る岩政大樹監督（４３）を解任したことが１０日、分かった。１１日にも正式発表される。後任には今年から下部組織の札幌Ｕ―１８の監督に就任した、チームＯＢの柴田慎吾氏（４０）が就く。選手時代にＤＦとして日本代表でも活躍した岩政監督は、２２年８月から自身がプレーしていた鹿島で監督に就任。２４年にはベトナム１部のハノイで指揮を執るなどした実績を買われ、今季、