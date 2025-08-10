◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節ＩＮＡＣ神戸２―０日テレ東京Ｖ（１０日・神戸ユニバー）ＷＥリーグ初代女王で、３季連続リーグ２位のＩＮＡＣ神戸は、ホームで日テレ東京Ｖと対戦し、２―０で開幕戦勝利を飾った。０―０の後半１８分、ペナルティーエリア中央に走り込んできた女子日本代表ＭＦ成宮唯が左クロスに右足を合わせて先制。「どっちが先に仕留めるかで、勝敗が左右されると思った。ふかさないよう