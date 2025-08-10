巨人は１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止になり横浜スタジアムの室内練習場などで練習を行った。先発予定だった赤星優志投手について、阿部監督は「一回飛ばす」と明言。スライドせず１週間後の阪神戦（東京Ｄ）に回ることになった。１１日からの中日３連戦（東京Ｄ）の先発について杉内投手チーフコーチは「予定通り」と明言。当初の予定通り戸郷翔征投手、森田駿哉投手、田中将大投手が中５日で登板する。