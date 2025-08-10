トランポリンのシンクロナイズド女子決勝で演技する森ひかると田中沙季組の日本＝10日、中国・成都（ロイター＝共同）国際総合大会のワールドゲームズは10日、中国の成都で行われ、トランポリンのシンクロナイズド女子決勝で森ひかる（GATE）田中沙季（金沢学院大ク）組の日本は中国に敗れて銀メダルだった。スカッシュの女子準々決勝では渡辺聡美（Greetings）がエジプト選手を3―0で下し、準決勝に進んだ。ラクロス女子の日