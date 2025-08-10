１０日のＴＢＳ「週刊さんまとマツコ」は「キャバクラ頂上決戦夏最強優良店はどっちだ」の延長戦が放送された。２週にわたって六本木の超高級店「ジャングル東京」と蒲田の庶民店「アリーヤ」の“夜の蝶”たちが対比されてきたが、前週で収まりきらなかったとして急きょの第３弾が組まれた。「ジャングル東京」神５のひとり「りこ」さんは、元アイドルユニット「仮面女子」のメンバー。インディーズ時代にオリコン１位を獲