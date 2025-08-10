警察によりますと10日午後9時半ごろ、戸沢村古口で60代男性がクマに襲われ、頭とひざにけがをしました。意識はあるということです。山形県内では6日にも鶴岡市のメロン畑で、農作業をしていた80代女性がクマに襲われ、足に軽いけがをしました。