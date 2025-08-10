指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の新曲「内緒バナシ」（22日配信リリース）のMVが10日、解禁された。同曲はメンバーの大谷映美里（27）がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったポップなラブソング。MVは縦型の映像で、夏祭りを舞台に、どんどん近くなる2人の関係を描いたストーリー仕立ての作品に仕上がっているという。メンバーたちが浴衣姿を披露している。＝LOVEは10月8