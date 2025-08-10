ボートレースからつの「お盆特選〜がばい王者決定戦〜」が１０日に開幕した。北川太一（３２＝佐賀）は初日３Ｒ、３コースからまくり差してバック２番手も道中逆転で１着。１０Ｒは２号艇も３号艇の今村暢孝がイン奪取。北川は３コースから差して連勝発進を決めた。６１号機は２連率４０％で直近３節で２優出１Ｖと調子を上げている。「回ってからの押し、そして、つながりと全体的にいい。乗り心地もムチャクチャいいわけで