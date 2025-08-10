歌手の椎名林檎が１０日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演した。椎名は人気絶頂の２２歳の時に長男を出産。当時について「どんどん休みなく『次、これ出そう』って自転車操業というか。富は潤うでしょうけど。セールスがよくてもしょうがない」と複雑な思いを抱いていた。その流れを止めるために、家庭に入る決断をし「もしかしたら（２０１０年に活動を休止した）宇多田ヒカルちゃんが『人間活動をする』とお