2025年8月6日、台湾の女性ファッション誌・Bella儂儂は、「鬼滅の刃」に関する豆知識を紹介した記事を掲載した。記事は、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編が再び大きな話題を呼び、他のアニメ作品とは一線を画す存在として広く注目されている。この作品が人々を引き付ける理由は、魅力的なキャラクター造形や熱い戦闘描写に加え、大正時代の雰囲気に合った伝統文化を取り入れた繊細な設定があるからである」と述べ、豆知識を紹介した