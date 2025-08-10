◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）阪神・才木がハーラートップタイとなる10勝目をマークした。9回10安打2失点。9連戦中で石井、及川が連投、湯浅がベンチ外という中でブルペン陣を救う完投勝利だった。「もうずっと中継ぎも頑張ってくれている。前回登板、（右手爪の）アクシデントがあって早い段階で交代してしまったので、なんとか頑張りたい気持ちだった」9回は1点を失いなおも2死二、三塁だっ