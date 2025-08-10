【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）【映像】大谷、40号特大弾→カッコよすぎる“確信歩き”8月9日（日本時間8月10日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が披露した確信リアクションが話題となっている。5回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第3打席。この打席で大谷は、ブルージェイズ先発