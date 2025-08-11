九州電力送配電によりますと、11日午前0時15分時点の停電は下記の通りです。 熊本県全体1350戸 熊本市北区：約190戸 玉名市：約350戸 山鹿市：約70戸 菊池市：約10戸 玉東町：10戸未満 大津町：約80戸 いずれも復旧見込みは「確認中」としています。 ▼詳細は「九州電力送配電」のサイトでご確認ください。