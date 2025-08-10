【新華社バヤンノール8月10日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市で9日、「全民健身日」（国民健康増進の日、8月8日）に合わせた2025中国全民健身ウォーク＆ラン全国都市間リレーのバヤンノール大会が開かれ、5キロのフィットネスウォーキングと23キロのフィットネスランニングに計5千人のスポーツ愛好者が参加した。（記者/李雲平）