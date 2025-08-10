関西出身ではない人でも、何気なく使っている「関西弁」。いまやその代表格で、流行語にもなるほど浸透している言葉が「知らんけど」だ。【写真】書けそうで書けない、かまいたちの2人の名前大阪出身の日本語学者で役割語研究の第一人者・金水敏氏は、「『私、よく知らないんだけど、〜らしいよ』といった話し方は特に関西人でなくても使う言い回し。ただ、その使用頻度が関西人は特に高い」と指摘する。なぜ人々は「知らん