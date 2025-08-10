女子ゴルフで１５、１６年賞金女王を獲得したイ・ボミさんが１０日、自身のインスタグラムを更新。夏休みのバカンス姿を公開した。蛍光色のイエローのワンピースでビーチを散策する姿や、蛍光ピンクの鮮やかなウエアに白のショートパンツ姿で海を満喫する様子などを投稿。コメント欄などでは「また髪切った」、「めちゃめちゃかわいい♥」、「ボミちゃん素敵」、「可愛い〜」との声が寄せられていた。イ・ボミさんは昨