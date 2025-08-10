今夏の移籍市場でも積極的な補強を見せ、16-17シーズン以来となるプレミアリーグ制覇を目指すチェルシーだが、主力となるCBが負傷してしまった。その選手がイングランド代表のDFリーヴァイ・コルウィルだ。トレーニング中に前十字靭帯を損傷する怪我を負ってしまい、新シーズンの大半を欠場するとみられている。そこでチェルシーは新たなCBの獲得を目指すようで、『Daily mail』はそのターゲットがブンデスリーガのレヴァークーゼ