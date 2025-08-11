熊本県内の自治体で緊急安全確保（警戒レベル5）が発令されているのは以下の自治体です。 【画像を見る】避難情報レベルごとの「とるべき行動」 玉名市（全域）土砂災害警戒、大雨浸水、洪水警戒対象：2万8284世帯6万3921人 次に、熊本県内の自治体で避難指示（警戒レベル4）が発令されているのは以下の自治体です。 熊本市（西区／北区）土砂災害警戒9万4152世帯／23万6302人 宇土市（全域）洪水警戒1万6230世帯／3万5956人