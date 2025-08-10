FC東京はホームで鹿島に0―1で競り負け、連勝を逃した。右サイドバックで先発したDF長友佑都（38）は再三の攻撃参加でチャンスをつくったが、この日はゴールを演出できなかった。前半は東京が強度の高いプレーで主導権を握り、多くの決定機をつくった。長友も「もちろん結果は大事なので、突き詰めなければいけない。ただ、やっているサッカーとか自分たちが目指すサッカーはこのまま積み重ねていきたい」と手応えを口にした。