THE RAMPAGEのボーカル・RIKUが、ビルボードライブにてソロ公演＜RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour＞を開催することが発表された。今回のソロ公演は、11月25日の大阪公演および12月1日の東京公演にて、それぞれ2公演ずつ、計2都市4公演の開催を予定している。クラブ空間が生み出す唯一無二の音の世界に浸る、プレミアムなショーになるだろう。◆◆◆この度、『聖地』Billboard Liveにてライブをさせていた