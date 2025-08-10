¡ÖÎ¢µ»¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤Ç¹ðÇò½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(50)=Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È=¤¬¤³¤Ã¤½¤êÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤ÎÁ°È±¤Î¡¢¡¢¤Ò¤ß¤Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼«»£¤êÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡ÖºÇ¶á¤Î»ä¤ÎÈ±·¿¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ëºÝ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ëÁ°È±¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢º¸Â¦¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Çö°Å¤¤¼¼Æâ¤Ç´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ì¤êÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Î¢µ»¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¤È