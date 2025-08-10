◆西武4―9楽天（10日、ベルーナドーム）西武打線が3試合連続となる二桁安打を放ちながらも、競り勝つことができなかった。前日9日の試合に続き、2年目の村田が打線を活性化させた。初回に2死一、二塁から左前へ先制適時打をマーク。1点を追う5回には1死二塁で西垣の151キロ直球を右前へはじき返し、一時試合を振り出しに戻した。「チャンスで打てたことは大きかった」と話した一方で、「単打ばっかりだったのでなかなか点が