◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―２ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、４安打２打点の佐藤輝を絶賛した。初回に一塁線を破る先制の適時二塁打を放つと、４回は１２球団トップ独走の３１号ソロ。５回には中前打でサイクル安打にリーチをかけ、最後の８回は惜しくも二塁打だった。「打つも、守るも、走塁も、本当に素晴らしい姿をずっと見せてくれている」と指揮官。「ファンの皆さんも、これだけ心強い