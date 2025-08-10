明治安田Ｊ１リーグ第２５節（１０日）、鹿島がＦＣ東京戦（味スタ）に１―０で競り勝ち、首位に返り咲いた。待望の先制点は後半３６分。ＦＷ鈴木優磨の鋭い右クロスに、途中出場のＦＷ田川亨介が左足で合わせてゴールへと流し込んだ。古巣への恩返し弾で、チームを首位に再浮上させる勝ち点３をもたらした。鬼木達監督は「選手には決勝戦のつもりで戦おうと言っていた。そういう姿勢を示してくれた」とイレブンの奮闘をたたえ