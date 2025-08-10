全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１０日、剣道や相撲など、計５競技が４県で行われた。北海道勢は、重量挙げ男子８１キロ級で士別翔雲の中遥陽選手（３年）が初優勝した。前日の男子７３キロ級では、同校の石川英虎選手（３年）も優勝しており、同校で２階級制覇となった。「次はお前だぞ」前日優勝の石川選手に発奮…８１キロ級の中選手中選手が競技を始めたのは、小学６年の時に石川選手に誘われたのがきっかけ