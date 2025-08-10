◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―２ヤクルト（１０日・京セラＤ）ヤクルトは先発の奥川恭伸投手が５回途中１０安打３失点の乱調で５敗目を喫した。打線は村上宗隆内野手が１、６、８回の得点機で凡退するなど４打数無安打３三振に沈んだ。高津臣吾監督は「ヒットはきょう１０本打ちましたけど、得点になかなかつながらないですよね。長打も少ないので。向こうも１６本打って５点ですけど、長打があるので。そこの差でしょうね」と